La crisi nera della Tunisia (Di martedì 15 settembre 2020) Crollo dell'Economia e boom dei disoccupati per il paese che affaccia sul Mediterraneo. E a quasi dieci anni dalla rivoluzione, la democrazia è messa a rischio dalle difficoltà quotidiane. E dal paese nordafricano aumentano le partenze verso l'Italia

Ultime Notizie dalla rete : crisi nera La crisi nera della Tunisia L'Espresso Disco verde dal Comune: un mese in più ai tavolini nelle piazze e nelle strade di Firenze

Insomma per via della Vigna Vecchia, via dei Georgofili, piazza San Pancrazio, via Palmieri e via delle Belle Donne, via del Porcellana, via dei Neri e via Sant’Antonino, solo per citarne alcuni ...

Tutti i limiti della Transizione spagnola

Lo stato delle Autonomie trema sotto la spinta della crisi territoriale, con la deriva indipendentista ... già al centro di scandali di corruzione e fondi neri che lo hanno coinvolto in maniera ...

Ciclismo, Tour de France; Rogla e Pogi, amici-nemici: è la settimana della verità

Ma Pogacar sembra non soffrirne. E sembra in grado, lui da solo, se lo volesse, di mandare in crisi l'armata giallo-nera. Come? Di certo senza azioni scriteriate: la Jumbo lo cucinerebbe a fuoco lento ...

