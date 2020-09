Il Comune di San Severo premia i laureati durante la pandemia: la cerimonia al Parco Baden Powell (Di martedì 15 settembre 2020) Un premio - simbolico - per studenti e studentesse che hanno conseguito la laurea durante il periodo della pandemia Covid - 19. Il Comune di San Severo, Assessorato alla Pubblica Istruzione e Rapporti ... Leggi su foggiatoday (Di martedì 15 settembre 2020) Un premio - simbolico - per studenti e studentesse che hanno conseguito la laureail periodo dellaCovid - 19. Ildi San, Assessorato alla Pubblica Istruzione e Rapporti ...

Ultime Notizie dalla rete : Comune San Ambiente e biodiversità: San Bellino capofila del Polesine RovigoOggi.it Coronavirus: +15 positivi nel Casertano, I COMUNI

Caserta – L’Asl Caserta ha pubblicato i nuovi dati relativi alla provincia di Caserta ed i casi di Coronavirus di oggi, 15 settembre. Aversa (1), Casagiove (1), Caserta (1), Castel Volturno (3), Mondr ...

Regionali e referendum: le istruzioni per il voto, norme anti-covid, e le sezioni a Pisa

Domenica 20 e lunedì 21 settembre si vota per le elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale della Toscana. Negli stessi giorni e orari si vota anche per il Referendum Cos ...

