Giulia De Lellis risponde a domande su Andrea | “Una delle persone più importanti della mia vita” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 15 settembre 2020) Dopo supposizioni, gossip e ipotesi,Deha, finalmente, deciso dire alleche i fan le porgono suDamante. Ieri sera, la fanciulla si è cimentata in un sincero botta e risposta con i follower, durante il quale sono stati trattati degli argomenti degni di nota. Un utente le ha chiesto di parlare die di spiegare come stiano le cose tra loro.è sembrata molto disponibile ed ha affermato di non avere nessun problema a farlo. Stando a quanto trapelato dalle sue dichiarazioni, pare che i due siano uniti da un legame profondo. Vediamo tutti i dettagli.parla diUna fan ha chiesto aDedire a ...