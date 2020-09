Genova bambini in ginocchio senza banchi, inaccettabile per Toti e il preside si giustifica: «E’ solo un gioco» (Di martedì 15 settembre 2020) Lunedì 14 settembre 2020 è ricominciata la scuola, ma l’Istituto Castelletto di Genova non era pronto. Nel giro di 24 ore è diventata virale una foto che ritrae i bambini senza banchi, costretti a usare le sedie come tavoli stando seduti sulle ginocchia. Il preside Renzo Ronconi ha specificato che i banchi arriveranno domani e che la foto è stata scattata da una maestra, ma senza secondi fini: “Primo giorno è stato un momento di festa”. Non è dello stesso parere il governatore della Liguria, Giovanni Toti, che trova inaccettabile questa situazione. “Immagine non degna di un Paese civile”, l’accusa rivolta dal governatore. leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost (Di martedì 15 settembre 2020) Lunedì 14 settembre 2020 è ricominciata la scuola, ma l’Istituto Castelletto dinon era pronto. Nel giro di 24 ore è diventata virale una foto che ritrae i, costretti a usare le sedie come tavoli stando seduti sulle ginocchia. IlRenzo Ronconi ha specificato che iarriveranno domani e che la foto è stata scattata da una maestra, masecondi fini: “Primo giorno è stato un momento di festa”. Non è dello stesso parere il governatore della Liguria, Giovanni, che trovaquesta situazione. “Immagine non degna di un Paese civile”, l’accusa rivolta dal governatore. leggi anche l’articolo ...

SkyTG24 : Genova, primo giorno di Scuola senza banchi: bambini costretti a studiare in ginocchio - HuffPostItalia : A Genova mancano i banchi: bambini in ginocchio sulle sedie - fanpage : C'è un caso a Genova. Bambini delle elementari in ginocchio che usano le sedie come banchi per scrivere. Cosa è su… - eziofalini : @Franco32656300 @maria_ciardi @MilkoSichinolfi Poverino.... ???????? le tentate tutte pur di nascondere la verità... - generacomplotti : RT @Renato47Rm: Toti e la propaganda sui bambini di prima elementare senza banchi a Genova. «Quella di Toti una fake news», dice il papà di… -