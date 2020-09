Flavio Briatore | “Covid-19? Niente di paragonabile a quanto ho avuto lo scorso anno”

Leggi su sportface

(Di martedì 15 settembre 2020) “Non voglio minimizzare la malattia, ma loanno sono stato molto male, houna polmonite per la quale sono stato ricoverato anche in quel caso al San Raffaele e sono stato malissimo.dia come sono stato in questi 24 giorni”. Lo ha dettotramite un video pubblicato su Instagram in merito alla sua positività al Covid-19 risalente a qualche settimana fa: “Io sono stato 3/4 giorni in ospedale, poi sono stato seguito a casa di Daniela Santanchè – prosegue -. Credo sia un dovere dire la mia esperienza perché ho capito che ora il Covid può essere sconfitto e non bisogna alimentare l’isteria psicologica collettiva”.