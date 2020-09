Elezioni regionali, rimborsi a chi torna dall'estero per votare (Di martedì 15 settembre 2020) Firenze, 15 settembre 2020 - rimborsi e sconti per chi torna per il voto per i toscani all'estero e fuori sede. Lo rende noto la Regione Toscana. I toscani all'estero, circa 140mila, che vorranno ... Leggi su lanazione (Di martedì 15 settembre 2020) Firenze, 15 settembre 2020 -e sconti per chiper il voto per i toscani all'e fuori sede. Lo rende noto la Regione Toscana. I toscani all', circa 140mila, che vorranno ...

TeresaBellanova : Il 20 e 21 Settembre, alle elezioni regionali in #Puglia i riformisti scelgono @ItaliaViva, scelgono… - Corriere : Regionali, Letta: «Zingaretti deve restare comunque vadano le elezioni» - ilpost : In vista delle prossime elezioni regionali abbiamo messo in ordine la storia politica della #Toscana, prendendo le… - marcomorini72 : RT @LegaSalvini: ++ ??IMPERDIBILE! QUESTO VENERDÌ ALLE 18 TI ASPETTIAMO A FIRENZE CON SUSANNA CECCARDI, PRONTI A DARLE LA CARICA FINALE PER… - GiuseppeIsnardi : RT @ilgiornale: Miriam Cristine Scandroglio, attaccata sui social per la sua candidatura alle elezioni Regionali in Campania con la Lega. L… -