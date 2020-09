Dune, per Jason Momoa "sarà meglio di Aquaman e Il Trono di Spade" (Di martedì 15 settembre 2020) Jason Momoa, uno degli interpreti di Dune, ha rivelato che secondo lui il nuovo film di Denis Villeneuve sarà molto più grande di Aquaman e della serie Il Trono di Spade. Jason Momoa farà parte del cast del nuovo adattamento di Dune, film fantascientifico basato sul famoso romanzo di Frank Herbert, e pensa come molti altri che questa nuova versione firmata da Denis Villeneuve sarà un grande successo, meglio di Aquaman e Il Trono di Spade. In una recente conferenza stampa riportata da Cinemablend, Jason Momoa ha rivelato che la sua esperienza di lavoro sul set di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 settembre 2020), uno degli interpreti di, ha rivelato che secondo lui il nuovo film di Denis Villeneuve; molto più grande die della serie Ildifarà parte del cast del nuovo adattamento di, film fantascientifico basato sul famoso romanzo di Frank Herbert, e pensa come molti altri che questa nuova versione firmata da Denis Villeneuve; un grande successo,die Ildi. In una recente conferenza stampa riportata da Cinemablend,ha rivelato che la sua esperienza di lavoro sul set di ...

matilde_tonelli : Dune per ora è bellissimo peccato che ci metteró una vita a leggerlo perchè dopo 20 pagine sono esausta - johnscarpelli5 : @andreghezzi82 @dariazzo Mai detto di voler vincere, mi basta arrivarti davanti per mandarti dickpics fino alla pasqua dell’anno di dune - leganerd : Dune: per Jason Momoa è diverso da tutto quello che ha girato ? - eros_party : Vi proponiamo un affascinante viaggio vacanza all’estero, nella calda Gran Canarie raggiungeremo la spiaggia di… - sexinsud : Vi proponiamo un affascinante viaggio vacanza all’estero, nella calda #GranCanaria raggiungeremo la spiaggia di… -

Ultime Notizie dalla rete : Dune per Pink Floyd, una nuova versione di "Eclipse" per il film Dune Sky Tg24 Yohji Yamamoto, l’avanguardista

Yohji Yamamoto è un artigiano, un maestro avanguardista che nel corso della sua attività, che dura ormai da 50 anni, ha ispirato e influenzato intere generazioni. Nato a Tokyo nel 1943, la madre sart ...

Jake Gyllenhaal e Denis Villeneuve di nuovo insieme per un film

Jake Gyllenhaal ha raccontato al direttore della fotografia Roger Deakins che tornerà a lavorare con Denis Villeneuve, che già lo aveva diretto in Enemy e in Prisoners. Per Denis Villeneuve e Jake Gyl ...

Oceani, Troppe costruzioni in mare: giù le mani dagli oceani

Porti, tunnel e ponti, barriere artificiali, piattaforme petrolifere, parchi eolici, infrastrutture per l’acquacoltura e chi più ne ha più ne metta: le attività antropiche occupano un’area di oceano p ...

Yohji Yamamoto è un artigiano, un maestro avanguardista che nel corso della sua attività, che dura ormai da 50 anni, ha ispirato e influenzato intere generazioni. Nato a Tokyo nel 1943, la madre sart ...Jake Gyllenhaal ha raccontato al direttore della fotografia Roger Deakins che tornerà a lavorare con Denis Villeneuve, che già lo aveva diretto in Enemy e in Prisoners. Per Denis Villeneuve e Jake Gyl ...Porti, tunnel e ponti, barriere artificiali, piattaforme petrolifere, parchi eolici, infrastrutture per l’acquacoltura e chi più ne ha più ne metta: le attività antropiche occupano un’area di oceano p ...