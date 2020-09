Damiano dei Maneskin è irriconoscibile. Dimenticatevi i suoi lunghi capelli, il cambio look è drastico (Di martedì 15 settembre 2020) Tutti conoscete il bravissimo artista Damiano dei Maneskin, che oltre che per le sue grandissime doti musicali è sempre stato protagonista anche grazie al suo look. I suoi lunghi capelli sono sempre stati apprezzati, ma adesso ecco che a sorpresa ha deciso di dare una svolta cambiando la sua capigliatura. Una decisione improvvisa, che ha colto di sorpresa i suoi fan, che non si aspettavano un taglio così netto. Lo stesso cantante ha postato alcune foto che certificano il suo nuovo look. A livello professionale, Damiano è intento a lavorare con gli altri componenti della sua band per concretizzare il nuovo album, che uscirà nel 2021. L’obiettivo era di farlo uscire ben prima, ma la pandemia da ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Tutti conoscete il bravissimo artistadei, che oltre che per le sue grandissime doti musicali è sempre stato protagonista anche grazie al suo. Isono sempre stati apprezzati, ma adesso ecco che a sorpresa ha deciso di dare una svolta cambiando la sua capigliatura. Una decisione improvvisa, che ha colto di sorpresa ifan, che non si aspettavano un taglio così netto. Lo stesso cantante ha postato alcune foto che certificano il suo nuovo. A livello professionale,è intento a lavorare con gli altri componenti della sua band per concretizzare il nuovo album, che uscirà nel 2021. L’obiettivo era di farlo uscire ben prima, ma la pandemia da ...

SignoMarty : RT @BORD3RSZ: ho davvero speso dei soldi per comprare un libro di cucina anche se non so cucinare solo perché l’ha fatto damiano carrara? si - damiano_rm : RT @RadioSavana: Como, don Malgesini, conosciuto in città per il suo impegno a favore dei migranti, è stato brutalmente ucciso con una colt… - m3phist : Ho sognato Damiano dei måneskin dove eravamo super amiconi tanto che avevamo il numero di entrambi e mi invitava al… - Noshelter5 : Damiano dei maneskin si è tagliato i capelli, e che cazzo ce ne frega, abbiamo il culo che striscia a terra facendo… - Damiano_Pagani : RT @_Carabinieri_: #Catania: i #Carabinieri, insospettiti da calcinacci fuori da un’abitazione disabitata, hanno scoperto un buco sul pavim… -