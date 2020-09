Coronavirus | i numeri in chiaro L’immunologa Viola | «Contagi stabili | raggiunto di nuovo il “plateau” Test rapidi determinanti per un autunno sereno»

Leggi su open.online

(Di martedì 15 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 15 settembre I nuovidaregistrati oggi in tutto il Paese sono 1.229. Un dato che rappresenta un evidente aumento rispetto aidi ieri (+1.008) ma che, relazionato ai 35mila tamponi in più effettuati nelle ultime 24 ore, sembra evidenziare un trend piuttosto stabile. Ad aiutarci nell’analisi giornaliera dei casi, l’immunologa dell’Università di Padova e vincitrice dell’l’Oscar della Scienza, Antonella. «Per oggi mi sento di riscontrare un aspetto positivo piuttosto evidente. L’aumento deiregistrato in agosto, dovuto alle vacanze, non ha portato a un aumento esponenziale dei casi. Su questo i dati parlanoe ora possiamo dirlo in ...