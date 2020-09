Como, Don Malgesini accoltellato da un senzatetto (Di martedì 15 settembre 2020) Dolore e commozione a Como per l’uccisione per Don Roberto Malgesini, era conosciuto per il suo impegno verso emarginanti e migranti. Questa mattina è stato accoltellato da un senzatetto con problemi psichici, la città lo ha ricordato nella Cattedrale in serata. E’ successo questa mattina presto, nessuno se lo aspettava: un uomo che dedicava tutta la sua vita agli “ultimi” che il Vescovo della città, Oscar Cantoni, ha definito “martire della carità“. Per questo, nella Cattedrale c’è stato in serata un rosario per Don Roberto. Il prete era conosciuto da tanti qui perché aveva deciso che la sua attività pastorale si dovesse svolgere per gli ultimi, per gli emarginati… Aiutavi soprattutto i senzatetto, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 settembre 2020) Dolore e commozione aper l’uccisione per Don Roberto, era conosciuto per il suo impegno verso emarginanti e migranti. Questa mattina è statoda uncon problemi psichici, la città lo ha ricordato nella Cattedrale in serata. E’ successo questa mattina presto, nessuno se lo aspettava: un uomo che dedicava tutta la sua vita agli “ultimi” che il Vescovo della città, Oscar Cantoni, ha definito “martire della carità“. Per questo, nella Cattedrale c’è stato in serata un rosario per Don Roberto. Il prete era conosciuto da tanti qui perché aveva deciso che la sua attività pastorale si dovesse svolgere per gli ultimi, per gli emarginati… Aiutavi soprattutto i, ...

matteosalvinimi : Una preghiera per Don Roberto, ucciso stamattina a Como da un immigrato clandestino. Un pensiero per tutti gli Ital… - NicolaPorro : La morte di don #RobertoMalgesini è stata un martirio. Ma perpetrato da chi? L’omicida è un tunisino, eppure qualcu… - Agenzia_Ansa : Don Roberto Malgesini, 51 anni, ucciso questa mattina in centro a Como. A sferrare le coltellate mortali sarebbe st… - RobertaDeNegri1 : RT @matteosalvinimi: Una preghiera per Don Roberto, ucciso stamattina a Como da un immigrato clandestino. Un pensiero per tutti gli Italian… - ilteatrodilinus : RT @VitoMancuso: Oggi 15 settembre 2020 è stato ucciso don Roberto Malgesini, di Como; il 15 settembre 1993 veniva ucciso don Pino Puglisi,… -