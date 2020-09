Chiara Ferragni, a Venezia il Leone d’Oro per «l’impegno civico» (Di martedì 15 settembre 2020) Chiara Ferragni avrebbe dovuto ritirare il Leone d’Oro il 25 aprile scorso, ma l’evento solenne con il quale sarebbe dovuta avvenire la consegna è stato annullato causa Covid-19. L’influencer, allora, non ha potuto vedersi insignita di niente. Ma il tempo che la pandemia ha lasciato passare è stato presto recuperato. La moglie di Fedez ha potuto ritirare il Leone d’Oro, datole per «l’impegno civico dimostrato per l’Italia in questo periodo di emergenza», lunedì sera, a Venezia. Leggi su vanityfair (Di martedì 15 settembre 2020) Chiara Ferragni avrebbe dovuto ritirare il Leone d’Oro il 25 aprile scorso, ma l’evento solenne con il quale sarebbe dovuta avvenire la consegna è stato annullato causa Covid-19. L’influencer, allora, non ha potuto vedersi insignita di niente. Ma il tempo che la pandemia ha lasciato passare è stato presto recuperato. La moglie di Fedez ha potuto ritirare il Leone d’Oro, datole per «l’impegno civico dimostrato per l’Italia in questo periodo di emergenza», lunedì sera, a Venezia.

