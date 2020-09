Boxe e arti marziali al fianco di Willy (Di martedì 15 settembre 2020) MILANO - Il mondo della arti marziali e degli sport da combattimento si sono ritrovati assieme per ricordare l'assurda morte del giovane Willy Montero Duarte. E' stato un incontro storico quello di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020) MILANO - Il mondo dellae degli sport da combattimento si sono ritrovati assieme per ricordare l'assurda morte del giovaneMontero Duarte. E' stato un incontro storico quello di ...

MILANO - Il mondo della arti marziali e degli sport da combattimento si sono ritrovati assieme per ricordare l’assurda morte del giovane Willy Montero Duarte. E’ stato un incontro storico quello di sa ...

Ariccia, il campione Gabriele Casella in campo per la solidarietà a Willy Monteiro

Il mondo della arti marziali e degli sport da combattimento si sono ritrovati assieme per ricordare il sacrificio e l’assurda morte del giovane eroe Willy Montero Duarte. E’ stato un incontro storico ...

Pugilato, arti marziali e sport da combattimento: insieme per la prima volta per ricordare Willy

