A Bolzano primo caso in un istituto tecnico: così è stato gestito. “Tracciare movimenti ha evitato la chiusura, per la classe lezioni online” (Di martedì 15 settembre 2020) Una classe e tre insegnanti in quarantena, il tampone e l’assicurazione di proseguire le lezioni tramite la didattica a distanza. Tutti gli altri regolarmente in aula. A Bolzano viene affrontato così il primo caso di uno studente della scuola superiore positivo al coronavirus, emerso una settimana dopo l’inizio delle lezioni che in Alto Adige era fissato il 7 settembre. La conferma del contagio di un alunno dell’istituto tecnico di lingua tedesca Max Valier è arrivata lunedì mattina: la prima mossa è stata la sanificazione dell’aula, del bagno e dei due laboratori utilizzati dalla classe. “Fondamentale per evitare la chiusura dell’istituto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Unae tre insegnanti in quarantena, il tampone e l’assicurazione di proseguire letramite la didattica a distanza. Tutti gli altri regolarmente in aula. Aviene affrontato così ildi uno studente della scuola superiore positivo al coronavirus, emerso una settimana dopo l’inizio delleche in Alto Adige era fissato il 7 settembre. La conferma del contagio di un alunno dell’di lingua tedesca Max Valier è arrivata lunedì mattina: la prima mossa è stata la sanificazione dell’aula, del bagno e dei due laboratori utilizzati dalla. “Fondamentale per evitare ladell’...

GiovanniMario12 : RT @vaticannews_it: #7settembre Al via la #scuola in Alto Adige tra tante misure di sicurezza. E riaprono gli asili anche da Milano a Vo',… - birkenSHOCK : @KiuppusDeWumpus Qui a Bolzano è abbastanza la norma, ovviamente primo acquisto: guest sleepers! Per le persone è q… - iirpo : RT @mal_weg: Studente positivo al Max Valier di Bolzano. Primo caso di covid a scuola - TGR Bolzano - mal_weg : Studente positivo al Max Valier di Bolzano. Primo caso di covid a scuola - TGR Bolzano - AgenziaOpinione : cciaa – bolzano * Settore turistico: « nel primo semestre del 2020 in Alto Adige si sono registrati 6,6 milioni di… -