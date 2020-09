Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBREORE 11:20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO TRAFFICO SCORREVOLE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE MAGGIORI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO CI SONO CODE A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO PIU’ AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DEL CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA NOMENTANA SEMPRE CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA TOR LUPARA STESSA SITUZIONE SULLA PALOMBARESE ALTEZZA LOCALITA SANTA LUCIA MENTRE TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASILINA TRA VIA ALESSANDRINO E LA BORGATA FINOCCHIO SEMPRE NELLE DUE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RIMANE ANCORA CHIUSA LA LINEACENTOCELLE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE ...