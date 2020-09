Vauro risponde a Salvini | «Sono un giullare | ma non il tuo giullare»

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 14 settembre 2020) Mettinella stessa trasmissione e ci sarà sicuramente un momento di quest’ultima in cui i due avranno un confronto decisamente rusticano. Nel corso della puntata speciale di L’Aria che Tira andata in onda nella serata del 13 settembre,ha avuto modo di proporre in diretta alcune vignette su, poco dopo l’intervento del leader della Lega. LEGGI ANCHE >litiga a Diritto e Rovescio su Rete 4, arrivano quasi alle mani «, ma non il tuo»: la risposta aDue le tavole proposte dal noto vignettista. La prima riguardava il rientro a scuola. Matteo, che spesso si vanta del suo ruolo di ...