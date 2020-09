UeD | Karina senza mezze misure su Armando | “Ma chi ti piglia” | l’attacco

Leggi su gossipetv

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il CavaliereIncarnato ha iniziato la nuova stagione di Uomini e Donne col botto. In verità non ha mai trascorso stagioni del Trono Over del tutto serene e tranquille, anzi è stato spesso al centro di scontri molto accesi e si è altrettanto spesso infilato nelle discussioni altrui. L’impressione è che succederà lo stesso … L'articolo UeD,su: “Ma chi ti piglia”, l’attacco proviene da Gossip e Tv.