Tour de France 2020 | diciottesima tappa | percorso e altimetria

La diciottesima tappa del Tour de France 2020 è anche l'ultima vera frazione di montagna, con i suoi 175 chilometri da Meribel a La Roche-sur-Foron. Cinque i GPM previsti per un totale di oltre 4000 metri di dislivello, non c'è arrivo in salita ma il terreno per attaccare non mancherà. Il menù di giornata inizia con la Cormet de Roselend (18,6 km al 6,1%), poi Col de Saisies e Col des Aravis prima della durissima salita della Montèe du Plateau des Glières (6 km alla media dell'11,2% con punte del 15%). Da qui falsopiano e discesa per circa 16 km prima dei 6 km della salita non classificata come GPM del Col des Fleuries. Picchiata finale di 10 km verso l'arrivo.

