Steam: quanti soldi ci vogliono per comprare assolutamente tutto? (Di lunedì 14 settembre 2020) Vi siete mai chiesti quanto denaro ci vuole per comprare l'intera libreria di Steam? Ebbene, un sito web l'ha fatto e la cifra sembra molto meno esosa di quanto si pensi.Chenggang Wang ha un piccolo sito chiamato Buy All Steam Games, e tiene continuamente traccia della piattaforma scoprendo qual è il valore cumulativo dell'intera vetrina. Ciò significa che non solo possiamo ottenere dati storici (il valore totale è più che raddoppiato dal 2017), ma anche controllare i cali che subisce la piattaforma quando c'è una grande vendita. Il totale per adesso si attesta sui 538.000 dollari.Wang include non solo ovviamente tutti i giochi presenti su Steam, ma anche gli add-on, i DLC, le colonne sonore originali e le copie digitali di diversi artbook disponibili. Ad ogni modo dobbiamo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 settembre 2020) Vi siete mai chiesti quanto denaro ci vuole perl'intera libreria di? Ebbene, un sito web l'ha fatto e la cifra sembra molto meno esosa di quanto si pensi.Chenggang Wang ha un piccolo sito chiamato Buy AllGames, e tiene continuamente traccia della piattaforma scoprendo qual è il valore cumulativo dell'intera vetrina. Ciò significa che non solo possiamo ottenere dati storici (il valore totale è più che raddoppiato dal 2017), ma anche controllare i cali che subisce la piattaforma quando c'è una grande vendita. Il totale per adesso si attesta sui 538.000 dollari.Wang include non solo ovviamente tutti i giochi presenti su, ma anche gli add-on, i DLC, le colonne sonore originali e le copie digitali di diversi artbook disponibili. Ad ogni modo dobbiamo ...

Eurogamer_it : Su #Steam quanti soldi ci vogliono per comprare tutti gli articoli presenti? - Nabucodorozor : @drpbrock Tradurre in italiano Baldur’s Gate 3 è un lavoro che ti costa una valanga di soldi, non un regalo. E lo 0… - MrMandolino : @ChiaraLoQAce1 La ricerca di Steam tra l'altro non mostra quanti pochi giocatori italiani ci siano, mostra quanti p… -

Ultime Notizie dalla rete : Steam quanti Steam: quanti soldi ci vogliono per comprare tutti gli articoli sulla piattaforma? Eurogamer.it Steam: quanti soldi ci vogliono per comprare tutti gli articoli sulla piattaforma?

Vi siete mai chiesti quanto denaro ci vuole per comprare l'intera libreria di Steam? Ebbene, un sito web l'ha fatto e la cifra sembra molto meno esosa di quanto si pensi. Chenggang Wang ha un piccolo ...

Serious Sam 4: apparsi sulla pagina Steam i requisiti hardware

Mancano dieci giorni esatti all’arrivo di Serious Sam 4 (che, come ricorderete, è stato rimandato), e sulla pagina Steam del gioco sono apparsi i requisiti hardware necessari per potersi godere l’espe ...

Vi siete mai chiesti quanto denaro ci vuole per comprare l'intera libreria di Steam? Ebbene, un sito web l'ha fatto e la cifra sembra molto meno esosa di quanto si pensi. Chenggang Wang ha un piccolo ...Mancano dieci giorni esatti all’arrivo di Serious Sam 4 (che, come ricorderete, è stato rimandato), e sulla pagina Steam del gioco sono apparsi i requisiti hardware necessari per potersi godere l’espe ...