Specifiche Poco F2 Pro e prime impressioni: potente ed economico

Specifiche Poco F2 Pro e prime impressioni del medio/top di gamma Xiaomi dedicato ai giochi. Uno smartphone che può competere con i migliori top di gamma del mercato pur avendo un prezzo da medio gamma.

Il contenuto della confezione è quello tipico con una pellicola già applicata sul display, una cover trasparente, cavo dati USB/micro USB di Tipo C e un alimentatore da 30 Watt per la ricarica veloce.

Il modello in fase di test è la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna non espandibile, batteria da 4700 mAh, processore Snapdragon 865, fotocamera pop up da 20 MP, display AMOLED da 6,67 pollici Full HD+.

Tempi di ricarica Poco F2 Pro: quanto impiega per una ricarica completa? Versione globale con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

