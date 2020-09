Rocco Casalino: “Grande Fratello? Viene usato per etichettare negativamente…”, poi l’omaggio a Pietro Taricone (Di lunedì 14 settembre 2020) Ieri sera nel corso di Live Non è la d’Urso c’è stata la reunion del Grande Fratello 1 (con tanto di mistero…). Anche Rocco Casalino è stato presente in qualche modo, scrivendo una lettera ricordando i giorni passati in Casa e rendendo omaggio a Pietro Taricone. Rocco Casalino: “Grande Fratello? Viene usato per etichettare…” Cara... L'articolo Rocco Casalino: “Grande Fratello? Viene usato per etichettare negativamente…”, poi l’omaggio a Pietro Taricone proViene da Blog ... Leggi su blogtivvu (Di lunedì 14 settembre 2020) Ieri sera nel corso di Live Non è la d’Urso c’è stata la reunion del Grande1 (con tanto di mistero…). Ancheè stato presente in qualche modo, scrivendo una lettera ricordando i giorni passati in Casa e rendendo omaggio a: “Grandeper…” Cara... L'articolo: “Grandepernegativamente…”, poi l’omaggio aproda Blog ...

Davide : «I reality show non influenzano le società. Se Il Grande Fratello avesse influenzato la nostra generazione oggi avr… - sergioBen76 : RT @Davide: «I reality show non influenzano le società. Se Il Grande Fratello avesse influenzato la nostra generazione oggi avremmo Rocco C… - Sntgvn : @Adnkronos Chi lo ha consigliato di andare a “Domenica in” a RAI 1 (!) per fare un discorsetto agli italiani propr… - BsodMeditation : un'altro che si è montato la testa: sei e sarai sempre quello del grande fratello - ElisaDiGiacomo : Live, Rocco Casalino scrive una missiva: 'Vengo sminuito per la partecipazione al GF' -