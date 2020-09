Reddito di emergenza, istruzioni Inps per chiedere la mensilità in più (Di lunedì 14 settembre 2020) Il decreto agosto ha prorogato di una ulteriore mensilità il Reddito di emergenza, prevedendo una terza quota per i nuclei familiari in possesso dei requisiti. L’importo della mensilità aggiuntiva, da chiedere all’Inps a partire dal 15 settembre ed entro il 15 ottobre 2020, è sempre compreso fra i 400 e gli 800 euro, elevabili a 840 euro in presenza di disabili gravi o non autosufficienti. Ricordiamo che il Rem è un contributo di natura simile al Reddito di cittadinanza, erogato secondo i parametri Isee e la composizione del nucleo familiare. I termini per le prime due mensilità sono scaduti il 31 luglio. Reddito di emergenza, le novità Inps per la nuova domanda L’Inps ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) Il decreto agosto ha prorogato di una ulteriore mensilità ildi, prevedendo una terza quota per i nuclei familiari in possesso dei requisiti. L’importo della mensilità aggiuntiva, daall’a partire dal 15 settembre ed entro il 15 ottobre 2020, è sempre compreso fra i 400 e gli 800 euro, elevabili a 840 euro in presenza di disabili gravi o non autosufficienti. Ricordiamo che il Rem è un contributo di natura simile aldi cittadinanza, erogato secondo i parametri Isee e la composizione del nucleo familiare. I termini per le prime due mensilità sono scaduti il 31 luglio.di, le novitàper la nuova domanda L’...

