Oms | no al saluto col gomito | “si infrange il distanziamento”

L'Oms ribadisce ancora una volta il concetto. Il consiglio è quello di non toccarsi nemmeno con i gomiti per rispettare il distanziamento: capi di stato e politici lo hanno ignorato L'Oms dice no al gomito. L'organizzazione mondiale della sanità è ritornata sul tema del distanziamento sociale. Già a marzo le avvertenze erano state chiare. Evitare di toccarsi, rispettare la distanza di un metro. Appare evidente che per salutarsi con i gomiti si eluda automaticamente tale norma comportamentale. Inoltre starnutire nella parte interna del gomito per poi strisciarlo su una persona, non sembra proprio la soluzione più igienica. Dei piccoli sacrifici assolutamente fattibili, che spesso e volentieri però la gente non è disposta a compiere. La popolazione appare a volte infatti inspiegabilmente ...

