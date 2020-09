Non ce n’è Coviddi: Angela Chianello Nasconde un Oscuro Segreto! (Di lunedì 14 settembre 2020) Si infittisce il mistero di Angela Chianello, la palermitana protagonista della frase tormentone dell’estate avrebbe un segreto da svelare a tutta l’Italia. Ecco tutti i dettagli! Un tormentone che ha accompagnato parte della nostra strana stagione estiva 2020. Angela Chianello con il suo cult “non ce n’è Coviddi?”, risposta data dalle calde spiagge di Mondello durante un’intervista, sembrerebbe aver raccolto non solo successo online con oltre 187.000 follower su Instagram, ma anche e quasi come un caso da manuale, aver attirato l’attenzione di media e televisione. Dettaglio non certo sfuggito alla D’Urso nazionale che avrebbe colto la palla al balzo per invitare al suo salotto “Live Non E’ la D’Urso”, in onda su canale 5, la ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 14 settembre 2020) Si infittisce il mistero di, la palermitana protagonista della frase tormentone dell’estate avrebbe un segreto da svelare a tutta l’Italia. Ecco tutti i dettagli! Un tormentone che ha accompagnato parte della nostra strana stagione estiva 2020.con il suo cult “non ce n’è?”, risposta data dalle calde spiagge di Mondello durante un’intervista, sembrerebbe aver raccolto non solo successo online con oltre 187.000 follower su Instagram, ma anche e quasi come un caso da manuale, aver attirato l’attenzione di media e televisione. Dettaglio non certo sfuggito alla D’Urso nazionale che avrebbe colto la palla al balzo per invitare al suo salotto “Live Non E’ la D’Urso”, in onda su canale 5, la ...

ZZiliani : Nella foto AP: Maradona consola Pelè appena informato di aver perso il sondaggio di Sky Sport Italia sul più forte… - WeAreTennisITA : ?? D O M I N I C T H I E M ?? È lui il nuovo vincitore Slam, rimonta due set e un break ad un grande Zverev che pe… - CarloCalenda : Qui Gervasoni la vera questione è se sei n’omo tu. E mi pare di poter dire che non ti comporti come tale. - goIdenIous : MA C'HO PROPRIO UNA VITA DI MERDAAA NON VOGLIO FARE LA VITTIMA PERÒ STAVO RIFLETTENDO CHE È VERAMENTE TUTTO NA MERD… - Costasml : @ilrisolutoreIT No dai mia figlia a Santa non ha trovato le mascherine promesse dalla ministra! Ma non trovate i ba… -