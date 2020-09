L' abbraccio del Papa all' islam | Ecco cosa accadrà all' Europa

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 14 settembre 2020) Francesco Boezi Da Abu Dhabi al multiculturalismo, le idee di Francesco cambiano la Chiesa. Ma preoccupano molto i conservatori Sette anni di pontificato per cambiare i rapporti tra il cattolicesimo e le altre confessioni religiose.Francesco, in questo primo settennato, ha inciso anche su questo aspetto. L'non è più un avversario. A guardar bene, per il cristianesimo contemporaneo non lo è mai stato. Almeno quello moderato. Ma ora sembra si stia procedendo verso una sorta di "alleanza" tra le gerarchie ecclesiastiche del Vaticano e quelle musulmane visto che Jorge Mario Bergoglio è per il dialogo interreligioso. La frangia tradizionalista è contraria a qualunque appiattimento. In principio, sembrava che il centro delle rimostranze fosse la "protestantizzazione" della Chiesa cattolica, con la ...