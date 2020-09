Incentivi statali per il fotovoltaico, scoperta maxi truffa da 40 mln (Di lunedì 14 settembre 2020) BARI (ITALPRESS) – scoperta dalla guardia di finanza di Bari una maxi truffa da 40 milioni di euro negli Incentivi statali per il fotovoltaico. Sequestrati 10 impianti e ingenti patrimoni illeciti. I reati contestati sono falso aggravato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonchè in relazione alla “responsabilità amministrativa da reato” delle società coinvolte. Le indagini dell'operazione “Prometeo”, durate oltre 3 anni, hanno consentito di svelare “un complesso sistema di frode finalizzato alla indebita percezione degli Incentivi economici alla produzione di energia elettrica derivante da fonte rinnovabile del tipo fotovoltaico”.E' emerso ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) BARI (ITALPRESS) –dalla guardia di finanza di Bari unada 40 milioni di euro negliper il. Sequestrati 10 impianti e ingenti patrimoni illeciti. I reati contestati sono falso aggravato eaggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonchè in relazione alla “responsabilità amministrativa da reato” delle società coinvolte. Le indagini dell'operazione “Prometeo”, durate oltre 3 anni, hanno consentito di svelare “un complesso sistema di frode finalizzato alla indebita percezione deglieconomici alla produzione di energia elettrica derivante da fonte rinnovabile del tipo”.E' emerso ...

GDF : #Gdf #Bari. Operazione #prometeo: #truffa aggravata per il conseguimento di incentivi statali nel #fotovoltaico per… - Italpress : Incentivi statali per il fotovoltaico, scoperta maxi truffa da 40 mln - maxcomper : @Somewhere270949 Comunque ci saranno gli incentivi statali... - noci24 : Operazione “Prometeo”: truffa aggravata per il conseguimento di incentivi statali al fotovoltaico… - noci24 : Operazione “Prometeo”: truffa aggravata per il conseguimento di incentivi statali al fotovoltaico -

Ultime Notizie dalla rete : Incentivi statali Ecobonus, esauriti gli incentivi per la fascia 91-110 g/km - Quattroruote.it Quattroruote Incentivi statali per il fotovoltaico, scoperta maxi truffa da 40 mln

BARI (ITALPRESS) – Scoperta dalla guardia di finanza di Bari una maxi truffa da 40 milioni di euro negli incentivi statali per il fotovoltaico. Sequestrati 10 impianti e ingenti patrimoni illeciti. I ...

Opel Zafira-e Life: la “over 5” in versione full-electric

Sempre meno fenomeno di nicchia, sempre più protagonista sulle strade di tutti i giorni. La tecnologia “full electric” dilaga, matura (soprattutto dal punto di vista della fruibilità), e diventa un’al ...

BARI (ITALPRESS) – Scoperta dalla guardia di finanza di Bari una maxi truffa da 40 milioni di euro negli incentivi statali per il fotovoltaico. Sequestrati 10 impianti e ingenti patrimoni illeciti. I ...Sempre meno fenomeno di nicchia, sempre più protagonista sulle strade di tutti i giorni. La tecnologia “full electric” dilaga, matura (soprattutto dal punto di vista della fruibilità), e diventa un’al ...