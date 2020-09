FCA, inaugurato a Mirafiori il progetto Vehicle-to-Grid (Di lunedì 14 settembre 2020) Oggi, 14 settembre 2020, è stato inaugurato l'impianto pilota Vehicle-to-Grid, V2G, che, quando sarà interamente completato, diventerà il più grande del genere al mondo . Tutto ciò all'interno del ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020) Oggi, 14 settembre 2020, è statol'impianto pilota-to-, V2G, che, quando sarà interamente completato, diventerà il più grande del genere al mondo . Tutto ciò all'interno del ...

Una giornata importante FCA. Oggi, 14 settembre 2020, è stato inaugurato all’interno del comprensorio di Mirafiori, e sul piazzale logistico del Drosso, l’impianto pilota Vehicle-to-Grid (V2G) che, ...

TORINO (ITALPRRESS) - FCA, Engie Eps e Terna hanno presentato nell'impianto Mirafiori di Torino il progetto V2G, un progetto "100% made in Italy". La tecnologia V2G consente ai veicoli di scambiare in ...

