Dl semplificazioni: tutte le misure (Di lunedì 14 settembre 2020) Decreto semplificazioni sistema ItaliaContratti pubbliciEdiliziaProcedimentiResponsabilitàCittadinanza digitaleAttività d'impresa, ambiente e green economyDecreto semplificazioni sistema ItaliaTorna su Con 214 sì, 149 no e 4 astenuti della Camera il decreto semplificazioni, contenente misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale è diventato legge. La finalità del provvedimento è piuttosto chiara: semplificare e velocizzare tutte quelle procedure che rallentano l'economia e lo sviluppo del paese sotto diversi punti di vista. Il testo interviene sul procedimento amministrativo semplificandolo e velocizzandolo, rande più rapidi gli adempimenti burocratici, digitalizza la Pubblica Amministrazione e sostiene la green economy e ...

