Coronavirus | test per arrivi in Sardegna | è guerra tra Regione e governo

CAGLIARI – È guerra aperta tra la Regione Sardegna e il governo, dopo la nuova ordinanza emanata venerdì sera dal presidente Christian Solinas che prevede l'"invito", per chi entra nell'isola, di presentarsi agli imbarchi con il test di negatività al coronavirus, o di sottoporsi a un esame entro 48 ore dall'ingresso del territorio regionale. Come prevedibile, il documento di Solinas è finito sotto la lente del ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, che ieri, in un durissimo comunicato ha bollato l'iniziativa del governatore sardo come pura propaganda.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #AstraZeneca riprende i test sul #vaccino in #Gb. Lo stop nei giorni scorsi dopo che un volontario si… - Corriere : Vaccino, AstraZeneca riprende test dopo lo stop per reazione avversa: «Nessun problema di sicurezza» - Agenzia_Ansa : #AstraZeneca sospende temporaneamente i test sul vaccino contro il coronavirus che sta sviluppando con l'Università… - Apapaverirossi : RT @piersar62: Arabia Saudita: bambino muore a causa della rottura del tampone per il test del #COVID19 Ed in Italia, con l'apertura dell… - paolonori : RT @ilfoglio_it: Il diario di un viaggio nel ginepraio burocratico dei test per il coronavirus. Conversazione tra @paolonori e Nicola Borgh… -

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 14 settembre 2020. Intorno alle 17, come ogni giorno, gli ultimi aggiornamenti su nuovi contagi, decessi e terapie intensive. Ieri sono stati registrati 1.458 ...

Napoli, niente amichevole contro lo Sporting annullata per rischio Covid-19

14/09/2020 - Niente test amichevole per il Napoli ... Tra le fila lusitane erano infatti risultati positivi al Covid-19 ben tre giocatori (dalle indiscrezioni si tratterebbe di Rodrigo Fernandes, ...

