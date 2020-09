Coronavirus, 5 nuovi casi a Pozzuoli. Il sindaco: 'Indossare la mascherina non è così difficile' (Di lunedì 14 settembre 2020) Leggo i vostri commenti in cui chiedete più controlli per far Indossare la mascherina. Ci vorrebbe l'esercito e forse neanche basterebbe. Partiamo da un altro presupposto: noi DOBBIAMO CONVIVERE con ... Leggi su vesuviolive (Di lunedì 14 settembre 2020) Leggo i vostri commenti in cui chiedete più controlli per farla. Ci vorrebbe l'esercito e forse neanche basterebbe. Partiamo da un altro presupposto: noi DOBBIAMO CONVIVERE con ...

