Calciomercato Juventus, El Shaarawy sogna l’Italia: pressing Paratici (Di lunedì 14 settembre 2020) Il futuro di Stephan El Shaarawy potrebbe essere nuovamente in Serie A? Il Calciomercato della Juventus avanza e il Faraone potrebbe essere la gradita sorpresa dei bianconeri in vista della prossima stagione. Con un reparto offensivo da rifondare e tante idee per il nuovo corso iniziato da Andrea Pirlo, anche gli esterni d’attacco potrebbero subire un restyling: Federico Bernardeschi pare sempre in bilico e anche Douglas Costa sarebbe in cerca di riscatto per allontanare le voci d’addio. Ecco che la candidatura dell’ex Roma potrebbe fare al caso di Fabio Paratici, che starebbe seguendo da vicino la situazione del campione savonese per provare a piazzare un nuovo colpo sulle corsie esterne del fronte avanzato. Il sogno del giocatore, però, sempre a tinte tricolori, sarebbe un altro. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Il futuro di Stephan Elpotrebbe essere nuovamente in Serie A? Ildellaavanza e il Faraone potrebbe essere la gradita sorpresa dei bianconeri in vista della prossima stagione. Con un reparto offensivo da rifondare e tante idee per il nuovo corso iniziato da Andrea Pirlo, anche gli esterni d’attacco potrebbero subire un restyling: Federico Bernardeschi pare sempre in bilico e anche Douglas Costa sarebbe in cerca di riscatto per allontanare le voci d’addio. Ecco che la candidatura dell’ex Roma potrebbe fare al caso di Fabio, che starebbe seguendo da vicino la situazione del campione savonese per provare a piazzare un nuovo colpo sulle corsie esterne del fronte avanzato. Il sogno del giocatore, però, sempre a tinte tricolori, sarebbe un altro. LEGGI ...

mirkocalemme : #Roma e #Napoli si sono ulteriormente avvicinate all'accordo per #Milik: manca l'ok di #ADL (che non è mai un detta… - DiMarzio : #Juventus, nome nuovo per l'attacco: ipotesi #Giroud - DiMarzio : #Higuain, in arrivo risoluzione con la #Juventus: giocherà con l'#InterMiamiCF #Calciomercato - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - La Juventus lavora sulle piste Suarez, Dzeko e Kean - RaiSport : Pressing #Barça per #Lautaro, #Suarez #Juve alle lunghe #Vidal-#Inter: è fatta. Per #Perisic spunta lo #United ??… -