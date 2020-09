Barbara d’Urso “risponde” ad Alfonso Signorini? Il caffeuccio prima del GF Vip (VIDEO) (Di lunedì 14 settembre 2020) Stamattina, Alfonso Signorini in forma smagliante per il Grande Fratello Vip, ha lanciato una piccola frecciatina a Barbara d’Urso, intervistato tra le pagine di Libero Quotidiano. Il direttore di Chi, ha svelato che non farebbe mai entrare nella Casa (e per fortuna, aggiungo!) Angela da Mondello. Barbara d’Urso “risponde” ad Alfonso Signorini: caffeuccio prima del... L'articolo Barbara d’Urso “risponde” ad Alfonso Signorini? Il caffeuccio prima del GF Vip (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 14 settembre 2020) Stamattina,in forma smagliante per il Grande Fratello Vip, ha lanciato una piccola frecciatina ad’Urso, intervistato tra le pagine di Libero Quotidiano. Il direttore di Chi, ha svelato che non farebbe mai entrare nella Casa (e per fortuna, aggiungo!) Angela da Mondello.d’Urso “risponde” addel... L'articolod’Urso “risponde” ad? Ildel GF Vip () proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

QuiMediaset_it : Giancarlo Scheri, direttore #Canale5: 'Un pomeriggio e una serata di emozioni e leggerezza, come solo Barbara d'Urs… - radiodeejay : La signora di Mondello, popolare per la frase 'Non ce n’è Coviddi', ospite di Barbara D'Urso, spiega perché non può… - BlogSocialTv1 : RT @QuiMediaset_it: Giancarlo Scheri, direttore #Canale5: 'Un pomeriggio e una serata di emozioni e leggerezza, come solo Barbara d'Urso sa… - francobus100 : Fabrizio Corona fa delle avance a Barbara D'Urso ma commette una gaffe, lei risponde: «Salutami assoreta»… - skirixan : RT @nonecapate: Signorini: “sono lontano da quel tipo di TV di Barbara d’Urso!” Barbara d’Urso: -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia