Atac | svolte corse scolastiche | Metro piene al 33%

(Di lunedì 14 settembre 2020) Roma – “Prima mattinata di servizio di trasporto pubblico nel giorno della riapertura delle scuole. Le rilevazioni effettuate dada inizio servizio a meta’ mattinata confermano che l’attivita’ si e’ svolta regolarmente sia in superficie che inpolitana, non riscontrando criticita’. In superficie sono state realizzate tutte lepreviste lungo le linee, grazie anche all’utilizzo per il servizio delle nuove 70 vetture arrivate in questi ultimi giorni che hanno abbattuto notevolmente le segnalazioni di guasto. Non si sono registrati assembramenti significativi”. E’ quanto fa saperein una nota. “Situazione sotto controllo anche inpolitana- proseguenel comunicato- ...