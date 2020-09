Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento, in Baby 3 (Di lunedì 14 settembre 2020) Anna Lou Castoldi pronta per debuttare nella nuova stagione di Baby, su Netflix. Un viaggio nella vita della figlia di Asia Argento e Morgan Castoldi. Anna Lou Castoldi, riflettori accesi sulla figlia di Asia Argento e di Morgan. La ragazza è stata scritturata per la nuova stagione di Baby, in onda su Netflix dal prossimo 16 settembre. Anna Lou Castoldi, poco più che maggiorenne, un passato da imbrattatrice di autobus alle spalle, figlia di genitori imponenti, la ragazza ha vissuto quasi sempre lontano dai riflettori. Quasi perché nel 2014, a tredici anni, ha recitato sotto la ... Leggi su bloglive (Di lunedì 14 settembre 2020)Loupronta per debuttare nella nuova stagione di, su Netflix. Un viaggio nella vita delladie MorganLou, riflettori accesi sulladie di Morgan. La ragazza è stata scritturata per la nuova stagione di, in onda su Netflix dal prossimo 16 settembre.Lou, poco più che maggiorenne, un passato da imbrattatrice di autobus alle spalle,di genitori imponenti, la ragazza ha vissuto quasi sempre lontano dai riflettori. Quasi perché nel 2014, a tredici anni, ha recitato sotto la ...

Asia Argento è molto più di un personaggio pubblico. Infatti, a “Oggi è un altro giorno” si è raccontata nella veste di mamma. «Anna Lou ha fatto la Maturità, quindi sta per cominciare l’Università. N ...

Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento che debutta in «Baby 3»

Diciannovenne, è stata vista al cinema una prima volta quando, nel 2014, ha recitato in «Incompresa», diretta da sua madre. Da allora, la primogenita di Morgan si è tenuta alla larga dai riflettori, r ...

