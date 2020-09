Al via le riprese di Stranger Things 4, il cast pronto a girare anche in New Mexico? (Di lunedì 14 settembre 2020) Al via le riprese di Stranger Things 4 oppure no? Ormai da mesi i fan della serie cult Netflix stanno attenendo questo momento sperando di vedere i nuovi episodi entro la fine dell’anno sulla piattaforma e forse la svolta è finalmente arrivata. Secondo i bene informati sembra proprio che le riprese di Stranger Things 4 prenderanno il via il 17 settembre ad Atlanta e che, quindi, il cast si sta preparando per il ritorno sul set dopo tutti questi mesi passati alla finestra. I giovani protagonisti crescono e presto non saranno più credibili se la storia non si adeguerà al loro passo e quella di Stranger Things 4 è diventata ormai una corsa contro il tempo che potrebbe riflettersi anche ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) Al via ledi4 oppure no? Ormai da mesi i fan della serie cult Netflix stanno attenendo questo momento sperando di vedere i nuovi episodi entro la fine dell’anno sulla piattaforma e forse la svolta è finalmente arrivata. Secondo i bene informati sembra proprio che ledi4 prenderanno il via il 17 settembre ad Atlanta e che, quindi, ilsi sta preparando per il ritorno sul set dopo tutti questi mesi passati alla finestra. I giovani protagonisti crescono e presto non saranno più credibili se la storia non si adeguerà al loro passo e quella di4 è diventata ormai una corsa contro il tempo che potrebbe riflettersi...

YolBlog : #ELVIS - il regista Baz Luhrmann inizierà le riprese del dramma #musicale della #WarnerBros. Pictures, gli #attori… - Carmela_oltre : Inizio riprese per “L’Afide e la Formica”, opera prima di Mario Vitale - sereevotano11 : #SexEducation3, l’amatissima serie di casa @NetflixIT, tornerà presto a far parlare di sé con la terza stagione. Al… - PetrelliFlavia : A Piazza del Plebiscito si gira 'I De Filippo' di Sergio Rubini, riprese per due settimane - Gingy7891 : RT @GioelePaglia: The Falcon and the Winter Soldier: sono riiniziate le riprese ad Atlanta! -

Ultime Notizie dalla rete : via riprese Per non dimenticare. Al via le riprese del film “Il Segreto di Hanna” con Catherine Spaak ArezzoNotizie Coronavirus, riapertura stadi e discoteche non prima di un mese. Treni ad alta velocità: capienza verso l’80%

Ci vorrà almeno un mese prima di riaprire stadi e discoteche. Il governo seguirà le indicazioni degli scienziati che suggeriscono di attendere gli effetti sui contagi dell’apertura delle scuole a la r ...

Imperia, svastica e scritte antislamiche nel campetto delle ex Ferriere

Sono stati ripresi dalle telecamere i due vandali che la scorsa notte hanno imbrattato l’edicola in piazza Dante di Germano Guariso, numerose serrande e un muro in Via XXV Aprile, passando nel loro pe ...

Ci vorrà almeno un mese prima di riaprire stadi e discoteche. Il governo seguirà le indicazioni degli scienziati che suggeriscono di attendere gli effetti sui contagi dell’apertura delle scuole a la r ...Sono stati ripresi dalle telecamere i due vandali che la scorsa notte hanno imbrattato l’edicola in piazza Dante di Germano Guariso, numerose serrande e un muro in Via XXV Aprile, passando nel loro pe ...