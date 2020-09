Rissa PSG OM | cinque espulsi | c’è anche Neymar – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 settembre 2020) 5 expulsões, que coisa lamentável. PSG 0 Marselha 1 pic.twitter.com/rqnpj9phE9 — Gonçalo Santos (@NunoElfuser) September 13, 2020PSG OM:nel finale della terza giornata di Ligue 1. C’èil brasilianoAttimi di tensione nel finale di gara tra Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia. A seguito di uno scontro di gioco si è scaturita una maxi-in campo, proprio sotto gli occhi dell’arbitro. Immediati i provvedimenti:Kurzawa, Paredes eper il PSG, Amavi e Benedetto per l’OM. La partita, valevole per la terza giornata di Ligue 1, è terminata 1-0 per gli ospiti. Leggi su Calcionews24.com