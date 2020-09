Polemiche sulla giura di Venezia, Rai Cinema resta a secco: «Tre film non considerati». Il direttore della Mostra: «Scelgano loro i giurati e vediamo» (Di domenica 13 settembre 2020) Gli sconfitti, si sa, hanno sempre qualcosa da recriminare. Quando la competizione si basa su un giudizio soggettivo di una giuria, poi, i dietrologismi sono pressoché inevitabili. Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, non ha digerito la decisione della Mostra del Cinema di Venezia di non premiare nessuno dei tre titoli in gara firmati dalla sua azienda: «Pur consapevoli che i verdetti delle giurie vanno accettati con serenità non possiamo non essere dispiaciuti e un po’ delusi perché i tre film da noi co-prodotti non sono stati considerati come forse meritavano». Una critica, neppure tanto velata, alla giuria guidata da Cate Blanchett, la quale ha dovuto precisare: «Abbiamo lavorato con cuore e ... Leggi su open.online (Di domenica 13 settembre 2020) Gli sconfitti, si sa, hanno sempre qualcosa da recriminare. Quando la competizione si basa su un giudizio soggettivo di una giuria, poi, i dietrologismi sono pressoché inevitabili. Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai, non ha digerito la decisionedeldidi non premiare nessuno dei tre titoli in gara firmati dalla sua azienda: «Pur consapevoli che i verdetti delle giurie vanno accettati con serenità non possiamo non essere dispiaciuti e un po’ delusi perché i treda noi co-prodotti non sono staticome forse meritavano». Una critica, neppure tanto velata, alla giuria guidata da Cate Blanchett, la quale ha dovuto precisare: «Abbiamo lavorato con cuore e ...

fleursparadise : tra la polemiche sugli americani e il gap age tra le coppie di celebrities (ma quanto cazzo sono ossessionati da qu… - ghostoriess : @dylansmischief Sempre a gettare fango sulla Ferrari, oltretutto in un weekend speciale come questo dei 1000 gp. Co… - dylansmischief : Perché dovete fare polemiche inutili (in particolare sulla Ferrari non si bene il motivo) Si sa che la Ferrari cerc… - AlbertoFavilla : @raffaellapaita ha perso l'occasione per non fare polemiche inutili. Non l'ho sentita far parola,quando era necess… - ANCAFEBIA : RT @FMCROfficial: Stai a vedere che è colpa di Paolo Maldini se i mitici nonché dilettanti dirigenti della Fiorentina hanno messo una claus… -

Ultime Notizie dalla rete : Polemiche sulla Polemiche sulla giura di Venezia, Rai Cinema resta a secco: «Tre film non considerati». Il direttore della Mostra: «Scelgano loro i giurati e vediamo» Open Speranza: "Resistiamo altri sei mesi e a fine inverno saremo salvi"

Speriamo abbia ragione: "Dobbiamo resistere altri sei mesi. A fine inverno saremo salvi". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, che si è detto, tra l'altro, "molto" soddisfatto dalla ...

Coronavirus, Speranza: resistere ancora per altri sei mesi

"Dobbiamo resistere altri sei mesi. A fine inverno saremo salvi". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, che si è detto, tra l'altro, "molto" soddisfatto dalla ripresa della speriment ...

Speriamo abbia ragione: "Dobbiamo resistere altri sei mesi. A fine inverno saremo salvi". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, che si è detto, tra l'altro, "molto" soddisfatto dalla ..."Dobbiamo resistere altri sei mesi. A fine inverno saremo salvi". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, che si è detto, tra l'altro, "molto" soddisfatto dalla ripresa della speriment ...