Maria Paola Gaglione | il messaggio di Ciro su Instagram | “Amore mio non posso accettarlo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 settembre 2020) “Amore mio…, oggi sono esattamente 3 anni di noi, 3 anni. A prenderci e lasciarsi in continuazione… avevo la mia vita come tu avevi la tua… ma non abbiamo mai smesso di amarci… dopo 3 anni ti stavo vivendo ma la vita mi ha tolto l’amore mio più grande la mia piccola”. Sono le parole diMigliore, col quale, la ragazza morta ad Acerra (Napoli), aveva una relazione. “Nonaccettarlo, perché Dio non ha chiamato me? Perché proprio a te amore mio… – scrive suil ragazzo transgender – Non riesco più a immaginare la mia vita senza te.. non ci riesco. Non riesco più a dormire penso a te 24 su 24 amore mio, mi manchi, mi manchi tantissimo. Eri ...