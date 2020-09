Ligue 1 | dove vedere Psg Marsiglia Tv streaming

(Di domenica 13 settembre 2020)PsgTv– Torna in campo il Paris Saint-Germain dopo l’esordio amaro in campionato con il Lens. I parigini sono stati sconfitti per 1-0 al debutto e cercano dunque il riscatto. Il focolaio di Coronavirus che ha colpito lo spogliatoio ha messo fuori causa tanti calciatori di primissimo piano. Riscatto obbligato contro … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

PSG MARSIGLIA STREAMING GRATIS – La Ligue 1 torna in campo per la seconda giornata. Si affrontano per il primo big match della stagione Paris Saint-Germain e Marsiglia, in diretta dal Parco dei Princi ...Domenica 13 settembre: le partite di calcio in tv oggi e stasera, anche in diretta streaming. Amichevoli per Juventus e Napoli, impegnate rispettivamente contro il Novara e lo Sporting Lisbona. In pro ...