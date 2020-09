Il capo del Cts Miozzo | «La scuola è il posto più sicuro Mascherine? Arriveranno | per i genitori vanno bene quelle di stoffa»

Leggi su open.online

(Di domenica 13 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 13 settembre Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostinocerca di rassicurare sulle forniture dinelle scuole e promette per i prossimi giorni una fornitura capillare. Le dichiarazioni mandate in onda da Sky Tg24 vedonocommentare le non poche difficoltà, ultimamente espresse da Regioni e singoli Comuni, nel far rientrare gli studenti acon un numero di strumenti di sicurezza non ancora sufficienti. Tutti i giorni, in tutte le scuole «Lesaranno disponibili atutti i giorni» ha assicurato, facendo riferimento alla garanzia data anche dal commissario straordinario per l’emergenza Covid. «Ci saranno per tutto ...