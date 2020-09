“Ho perso il mio migliore amico”. Lapo Elkann, a Verissimo la confessione su quei giorni terribili: una ferita che gronda ancora sangue (Di domenica 13 settembre 2020) Lapo Elkann, la confessione in diretta tv. È stato ospite nel salotto di Verissimo, dove ha raccontato il suo dramma. Il nipote di Gianni Agnelli non ha omesso nulla della sua infanzia, includendo dettagli anche molto dolorosi che hanno segnato gli anni e le sue esperienze di vita. Una storia di abusi e di solitudine, di silenzi e di una spiccata voglia di ricominciare partendo proprio dalla sofferenza. Accade ancora una volta nella studio di Verissimo, dove Lapo Elkan confessa tutto. La dislessia ha portato spesso il nipote di Agnelli a chiudersi in se stesso, ma non solo questo ha segnato un’infanzia difficile che ha deciso di raccontare davanti a tutti: “Sono stato abusato all’età di 13 anni più volte in collegio ed è ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 13 settembre 2020), lain diretta tv. È stato ospite nel salotto di, dove ha raccontato il suo dramma. Il nipote di Gianni Agnelli non ha omesso nulla della sua infanzia, includendo dettagli anche molto dolorosi che hanno segnato gli anni e le sue esperienze di vita. Una storia di abusi e di solitudine, di silenzi e di una spiccata voglia di ricominciare partendo proprio dalla sofferenza. Accadeuna volta nella studio di, doveElkan confessa tutto. La dislessia ha portato spesso il nipote di Agnelli a chiudersi in se stesso, ma non solo questo ha segnato un’infanzia difficile che ha deciso di raccontare davanti a tutti: “Sono stato abusato all’età di 13 anni più volte in collegio ed è ...

