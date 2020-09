Esclusiva | il Parma in ritardo | ora si muove per Barak

(Di domenica 13 settembre 2020) Ilè inrispetto agli obiettivi di mercato, ora deve recuperare un po’ di terreno. Ha perso Melegoni (andrà al Genoa), rischia il sorpasso Hellas per Colley, nelle ultime ore si è mosso concretamente con l’Udinese per il centrocampista Antoninche ha già lavorato con Liverani a Lecce. C’è il sì dial trasferimento, adesso bisogna trovare la formula giusta che accontenti il club friulano. E Sebastiano Esposito resta un obiettivo per l’attacco. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

