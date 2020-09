Chris Evans pubblica per errore una foto hot: la gaffe di Capitan America fa impazzire i follower (Di domenica 13 settembre 2020) Chris Evans è stato protagonista di una gaffe hot che ha mandato a fuoco i social. L'interprete di Capitan America nella saga degli Avengers ha accidentalmente condiviso sulle sue Stories di Instagram ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 settembre 2020)è stato protagonista di unahot che ha mandato a fuoco i social. L'interprete dinella saga degli Avengers ha accidentalmente condiviso sulle sue Stories di Instagram ...

giograaa : RT @_Arimoon88: Ho letto cosa è successo a Chris Evans e mi chiedo se le ragazze che stanno chiedendo di far girare i suoi nudes siano le s… - Iumsburaw : RT @here_forOt5: raga ma non diffondete quella foto privata di Chris Evans, abbiate un po' di rispetto - Bert69020547 : RT @chandra_lady: E ancora una volta l'ipocrisia umana esplode in tutta la sua essenza. La storia di Chris Evans ne fa da testimone; i pal… - isabellabella29 : RT @Deddinx: Quindi in pratica se escono foto di una celebrità donna e qualcuno chiede le foto è un porco schifoso maiale arrapato ma se vo… - Herostairslight : RT @alongauloveme: Chris Evans in tendenza ma solo per ricordarvi la sua dolcezza #LoveChrisEvans #ChrisEvans ????? -