Virus, in Italia 1.501 contagi e 6 morti nelle ultime 24 ore (Di sabato 12 settembre 2020) Sono 1.501 i nuovi casi da in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi sono 6 più di ieri secondo i dati diffusi dalla Protezione civile. Calano quindi leggermente i contagi: ieri erano stati 1.616. Il ... Leggi su leggo (Di sabato 12 settembre 2020) Sono 1.501 i nuovi casi da in24 ore. I decessi sono 6 più di ieri secondo i dati diffusi dalla Protezione civile. Calano quindi leggermente i: ieri erano stati 1.616. Il ...

