Suarez Juventus | sempre più vicini | Koeman non convoca il Pistolero

(Di sabato 12 settembre 2020)“sogno di una notte di fine estate” per i tifosi bianconeri. Da diverse settimane ormai il tormentone Luisalla, tiene banco. Problemi col passaporto che hanno rallentato la chiusura dell’affare. Infatti ilè extracomunitario e non può essere tesserato dai bianconeri. Perciò, grazie alla moglie italiana, sta facendo di tutto per ottenere il passaporto italiano. In che modo però? Dovrà sostenere un esame di italiano B1., ilin rotta col Barça Sull’esame spuntanopiù indizi. L’indiscrezione, riportata dalla “Gazzetta dello Sport“, ...

Gazzetta_it : #Suarez studia, la #Juve spera: il test passaporto giovedì a #Perugia? - marcoconterio : ?? Punto su #Suarez e #Juventus - Non è cambiato niente: l'#Atleti cerca un 9 ma Suarez vuole la Juventus - Accord… - Gazzetta_it : #Juve, caccia al 9: tutto su #Suarez, ma spunta #Giroud. Intanto #Pirlo parte da #CR7 e #Kulusevski - Antonin30880485 : @_deep_x Deep se ti dico che Suarez è un giocatore della Juventus dico il falso? - cicoria_e : #cavani al #Napoli libera #Milik alla #Roma che libera #Dzeko che andrà alla #juventus insieme a #suarez #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Suarez Juventus

Il tempo passa, la Juve spera di concretizzare il passaggio vincente dei blaugrana. Immediatamente confermate le voci dalla Spagna, secondo le quali il Barcellona ha smesso di "coccolare" Suarez per m ...Koeman non ha convocato Suarez e Vidal per la prima uscita amichevole del Barcellona contro il Nastic di Tarragona, in programma oggi alle 19. I due nomi più chiacchierati del mercato blaugrana non so ...