Shevchenko: «Non mi permetto di entrare nei piani del Milan. Ibra? Risponde sul campo»

Andriy Shevchenko, commissario tecnico dell'Ucraina, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Il Milan, la nazionale ucraina e tanto calcio. Sono questi i temi affrontati dal commissario tecnico dell'Ucraina Andriy Shevchenko ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: «Quando si indossa la maglia del Milan o di un altro grande club la pressione addosso è sempre tanta. E poi, a proposito del rendimento, il Milan era già migliorato prima del Covid: nell'anno 2020 ha trovato un suo assetto».

Milan – «Non mi permetto di entrare nei piani della società, dico quello che ho visto: il Milan è ripartito un anno fa e nel calcio ci vuole ...

