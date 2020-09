Sandro Abate battuta nel primo test stagionale, passa Benevento (3-5) (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPratola Serra (Av) – Termina con il risultato di 3-5 per il Benevento 5 il primo test amichevole per la Sandro Abate. Al Pala Acone i giallorossi strappano la vittoria grazie al poker segnato da Galletto ed un gol di Di Luccio. La Sandro Abate va in rete con Nicolodi, autore di una doppietta, e Crema. La formazione irpina orfana di Kakà, Villalva, Abate, Ercolessi, Dalcin e soprattutto del tecnico Fabian Lopez archivia il primo test stagionale. Sabato prossimi in agenda c’è l’amichevole conto Taranto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPratola Serra (Av) – Termina con il risultato di 3-5 per il5 ilamichevole per la. Al Pala Acone i giallorossi strappano la vittoria grazie al poker segnato da Galletto ed un gol di Di Luccio. Lava in rete con Nicolodi, autore di una doppietta, e Crema. La formazione irpina orfana di Kakà, Villalva,, Ercolessi, Dalcin e soprattutto del tecnico Fabian Lopez archivia il. Sabato prossimi in agenda c’è l’amichevole conto Taranto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

