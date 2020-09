Roma. Prima va via di casa con l’amante, poi pretende di tornare sfondando la porta e minacciando moglie e figli con due coltelli: arrestato (Di sabato 12 settembre 2020) Brutta avventura, nella tarda serata di ieri, per una famiglia residente nella zona di Torre Maura, periferia est della Capitale. Intorno alle 21:30, il capofamiglia – Romano di 47 anni già conosciuto alle forze dell’ordine – dopo essersi allontanato dalla casa per oltre un mese per questioni sentimentali, ha deciso di farvi rientro, senza il consenso della moglie e dei suoi figli di 17 e 20 anni. Leggi anche: Roma, nasconde una pistola con 7 colpi in canna dietro al frigo: arrestato rom 32enne Calci alla porta e minacce ai familiari Dopo una violenta discussione, l’uomo ha pensato bene di sfondare a calci la porta d’ingresso e di afferrare 2 coltelli in cucina, con cui ha iniziato ad inveire e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 settembre 2020) Brutta avventura, nella tarda serata di ieri, per una famiglia residente nella zona di Torre Maura, periferia est della Capitale. Intorno alle 21:30, il capofamiglia –no di 47 anni già conosciuto alle forze dell’ordine – dopo essersi allontanato dallaper oltre un mese per questioni sentimentali, ha deciso di farvi rientro, senza il consenso dellae dei suoidi 17 e 20 anni. Leggi anche:, nasconde una pistola con 7 colpi in canna dietro al frigo:rom 32enne Calci allae minacce ai familiari Dopo una violenta discussione, l’uomo ha pensato bene di sfondare a calci lad’ingresso e di afferrare 2in cucina, con cui ha iniziato ad inveire e ...

welikeduel : Eccoci in diretta dal Teatro 2 degli Studios di via Tiburtina in Roma con la prima puntata della nuova stagione di… - virginiaraggi : Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di… - MonicaCirinna : Il candidato sindaco #Roma deve essere risultato di un percorso di ascolto della città È questione di metodo, prima… - sindaco_roma : PRIMA GLI ITALIANI? Nooooo PRIMA LA FIDUCIARIA A PANAMA Inchiesta sui fondi della Lega, spunta fiduciaria panamens… - tefrasi : @ciapalchelghe Io sono una persona molto democratica...che fa il libero professionista...( e c’è chi votava lega qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Prima La Roma più bella sui social: 7 profili Instagram da seguire se ami la Capitale RomaToday Baudo: “Conte da Mara? Una volta politici molto più disponibili”

Roma, 12 set. (Adnkronos ... Ieri, durante la presentazione della nuova serie del programma Venier aveva detto che “nel corso della prima puntata (domenica 13 settembre, ndr) il premier Conte ...

Omicidio Willy, noi sconfitti davanti al ragazzo che ha trovato la morte nella lotta tra cocaina e resilienza

«Questa storia è una bestemmia, non ci bastano pace e consolazione, nemmeno oggi che Willy esce vincitore sui suoi carnefici. La battaglia è appena incominciata» Non consoliamoci, stavolta. Non cerchi ...

Roma, 12 set. (Adnkronos ... Ieri, durante la presentazione della nuova serie del programma Venier aveva detto che “nel corso della prima puntata (domenica 13 settembre, ndr) il premier Conte ...«Questa storia è una bestemmia, non ci bastano pace e consolazione, nemmeno oggi che Willy esce vincitore sui suoi carnefici. La battaglia è appena incominciata» Non consoliamoci, stavolta. Non cerchi ...