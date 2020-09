Rai - Sconto alla Roma per Milik | ora si può chiudere! Svolta sull' affare

(Di sabato 12 settembre 2020) Il Napoli, da oggi, ha abbassato le pretese per Arekha chiesto 20 milioni più 5 di bonus.

tuttonapoli : Rai - Sconto alla Roma per Milik, ora si può chiudere! Svolta sulla trattativa - infoitsport : Rai - Koulibaly sogna il City, ma senza sconto di ADL resterà a Napoli - tuttonapoli : Rai - Koulibaly sogna il City, ma senza sconto di ADL resterà a Napoli - RaiSport : Maurizio #Sarri avrebbe commentato il suo #esonero dalla #Juventus senza fare nessuno sconto a società e giocatori… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Sconto

Tutto Napoli

Dopo il via libera della Regione Marche, l’ok formalizzato mercoledì da Ceriscioli che consentirà 1000 ingressi all’Eurosuole Forum per la semifinale di ritorno di Supercoppa domenica 20 settembre, la ...Probabilmente sono gli stessi che cantavano insieme alle liti la matematica non sarà mai il mio mestiere accedere notte prima degli esami Altri che con i numeri invece hanno beati loro una certa dimes ...