Omicidio di Colleferro: la diretta dal funerale, presente il Premier Conte (Di sabato 12 settembre 2020) Alla cerimonia anche il governatore Zingaretti e la ministra dell'Interno Lamorgese; il racconto del funerale di Willy, ucciso a Colleferro per ragioni ancora del tutto da accertare. C'è un dolore inspiegabile che comprime l'aria nella capitale stamattina: oggi, 12 settembre, si sono tenuti i funerali di Willy, il ragazzo ucciso a Colleferro per ragioni ancora del tutto da accertare. Inspiegabile è l'angoscia … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

