Milano, esplosione in un appartamento (Di sabato 12 settembre 2020) (Adnkronos) - esplosione a Milano in un appartamento al piano terra di Piazzale Libia. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre dei vigili del fuoco sono sul posto, si legge sul loro account Twitter. Un ferito grave è stato soccorso nell'appartamento coinvolto e ci sono altri cinque feriti lievi. Evacuato l'intero stabile di dieci piani, verifiche sono in corso per escludere la presenza di altre persone coinvolte e sulla struttura.

Corriere : Milano, esplosione in palazzo di piazzale Libia: tre piani distrutti nello scoppio, si ... - emergenzavvf : ?? Esplosione a #Milano in un appartamento al piano terra di Piazzale Libia. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre… - MediasetTgcom24 : Milano, fortissima esplosione in un appartamento: distrutti tre piani di un palazzo #Milano - ElioLannutti : Esplosione in un appartamento, fortissimo boato a Milano: ci sono feriti, centinaia di persone in s… - angioletta83 : Sentita anche da casa mia a kilometri di distanza -